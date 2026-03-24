Oliver Stone torna alla regia con White Lies: "Sembra un nuovo inizio"

II filmmaker ha condiviso nuovi dettagli sul progetto, che avrà come protagonista l'attore Josh Hartnett, di cui è inoltre sceneggiatore.

Oliver Stone è ritornato alla regia dopo quasi un decennio con il film White Lies, con protagonista Josh Hartnett.

Il filmmaker ha firmato la sceneggiatura del progetto, descritto come un'opera molto diversa dalle precedenti di cui è stato autore.

Cosa racconterà il film White Lies

White Lies, secondo le notizie ottenute in anteprima da Deadline, è una storia con al centro tre generazioni. Il protagonista del film è Jack Freeman (Josh Hartnett), figlio di divorziati e che ora sta compiendo gli stessi errori dei suoi genitori nel proprio matrimonio e con i propri figli.

L'uomo, che si sente intrappolato, intraprende un viaggio all'insegna della lussuria per liberare se stesso, ritrovandosi però ancora più sperduto di prima. Quando Jack incontra una donna, la cui vita è l'opposto rispetto alla sua, inizia un inaspettato percorso di riscoperta.

Le riprese sono già iniziate e si svolgeranno anche in Italia, a Roma, in Tailandia e in Bulgaria.

Nel team della produzione ci sono Fernando Sulichin, Maximilien Arvelaiz e Jordan Gertner, senza dimenticare Tarak Ben Ammar e Gianluca Leurini per conto di Eagle Pictures, e James Packer e Jose Luis Manzano.

Un nuovo inizio per il regista

Oliver Stone ha detto: "Dopo quasi 10 anni di distanza dai lungometraggi, mi sento realmente come se stessi ricominciando di nuovo, proprio quando ho realizzato Platoon e Salvador nel 1986. White Lies troverà la sua casa naturale, perché è una storia eterna d'amore".

Hartnett ha poi aggiunto: "Oliver esplora un universo in White Lies che sembra personale ed interamente del nuovo materiale di un filmmaker che ho ammirato a lungo e con cui sono entusiasto di lavorare".

Josh, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo anche del film Verity, tratto dal romanzo di Colleen Hoover. L'adattamento per il grande schermo è stato diretto da Michael Showalter e racconta quello che accade quando un'autrice di bestseller in crisi creativa, Verity Crawford (Anne Hathaway), decide di farsi affiancare nel lavoro da un'assistente. Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), assunta come ghostwriter, scopre delle verità inquietanti sui coniugi Crawford mentre vive con loro.