Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale: cosa è successo sul set della nuova serie Netflix

Josh Hartnett è rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo di un'auto a St. John's qualche giorno fa. L'attore si trovava sul posto perché impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix.

Hartnett, ricoverato in ospedale in seguito al sinistro, è uno dei protagonisti della nuova produzione del colosso dello streaming che arriverà presto sulla piattaforma.

L'incidente di Josh Hartnett sul set della serie Netflix

L'attore sta lavorando sul set a Terranova della nuova serie Netflix ancora senza un titolo. Nel pomeriggio di giovedì scorso, Hartnett stava tornando a casa dal set quando il veicolo su cui viaggiava si è scontrato con un'altra auto.

Josh Hartnett in una scena di Valley of the Gods

Sia l'attore che l'autista sono stati trasportati in ospedale per precauzione ma secondo le ultime informazioni, nessuno dei due ha subito ferite gravi. L'agente di Hartnett, Susan Patricola, ha spiegato alla stampa che l'attore è stato visitato in ospedale e successivamente dimesso. La produzione della serie non è stata interrotta.

La nuova avventura con Netflix di Josh Hartnett

La star di Pearl Harbor è protagonista e produttore esecutivo della miniserie composta da sei episodi ancora senza titolo, girata e ambientata a Terranova, in Canada.

La trama della serie racconta la storia di una misteriosa creatura marina che terrorizza una città remota di Terranova. Un burbero pescatore, interpretato da Josh Hartnett, deve combattere per proteggere la sua famiglia e la comunità.

Negli ultimi anni Josh Hartnett è tornato sulla cresta dell'onda recitando in un episodio della stagione 6 di Black Mirror, Beyond the Sea, e nel film premio Oscar di Christopher Nolan, Oppenheimer. Ha recitato inoltre da protagonista in Trap di M. Night Shyamalan e Fight or Flight. Presto tornerà sullo schermo nel film Verity, al fianco di Anne Hathaway. Josh Hartnett è famoso per aver recitato in Pearl Harbor con Ben Affleck e Kate Beckinsale, e nel thriller Slevin - Patto criminale.