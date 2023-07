Batman, Christopher Nolan smentisce: 'Non ho mai offerto il ruolo a Josh Hartnett'

Christopher Nolan non ha mai offerto a Josh Hartnett il ruolo di Batman. Il regista, dopo molto tempo, ha smentito le indiscrezioni che circolavano da anni relative al periodo in cui stava scegliendo l'interprete di Bruce Wayne.

La dichiarazione del regista

Durante il nuovo episodio del podcast Happy Sad Confused, Christopher Nolan ha ricordato il periodo in cui stava sviluppando Batman Begins. Il regista ha sottolineato: "Ho incontrato Josh e, se ricordo bene, era un giovane attore il cui lavoro era davvero interessato. Non siamo mai arrivati a quel punto...".

Il filmmaker ha aggiunto: "Ho avuto una conversazione iniziale con lui, ma aveva letto lo script di mio fratello per The Prestige all'epoca ed era più interessato a essere coinvolto in quel progetto".

Nolan ha quindi sottolineato: "Non si è mai arrivati fino a quel punto".

The Batman 2, perché Joel Edgerton e Josh Hartnett sarebbero perfetti per Harvey Dent/Due Facce

La collaborazione tra Nolan e Hartnett

A distanza di molti anni il regista ha però potuto lavorare con Hartnett grazie a Oppenheimer: "Penso che nel corso degli ultimi anni abbia realizzato alcune delle cose realmente interessanti e ha cercato di mettersi realmente alla prova. Quindi sono stato piuttosto entusiasta nel farlo venire e interpretare Ernest Lawrence. Penso abbia compiuto un lavoro davvero grandioso nel film".

Hartnett, nel 2015, aveva invece sostenuto in un'intervista di aver rifiutato la parte nella trilogia di Batman dopo aver parlato con Nolan e aver deciso che non era un ruolo adatto a lui.