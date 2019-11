Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan in Kill Switch, crime thriller di Steven Soderbergh

Le star del Marvel Universe Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan si riuniranno sul set di Kill Switch, crime thriller diretto da Steven Soderbergh.

Captain America: The Winter Soldier: un intenso primo piano di Sebastian Stan

Kill Switch sarà ambientato nella Detroit degli anni '50 e sarà incentrato su un team di criminali interpretati da Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan impegnati a organizzare un colpo ambizioso, un'invasione domestica, ma qualcuno potrebbe averli preceduti. La sceneggiatura è firmata da Ed Solomon, autore di Men in Black e della saga di Bill & Ted, già collaboratore di Steven Soderbergh nella serie HBO Mosaic. Casey Silver (Godless) is attached to produce the movie,produrrà il film che dovrebbe entrare in lavorazione la prossima estate.

Di recente Steven Soderbergh è stato molto prolifico realizzando due film per Netflix in un anno: High Flying Bird e Panama Papers, al momento il regista ha quansi ultimato le riprese del suo nuovo film, un dramma intitolato Let Them All Talk con Meryl Streep, Lucas Hedges, Gemma Chan, Candace Bergen e Dianne Wiest, che andrà su HBO Max. Nell'attesa di vedere i suoi nuovi lavori, vi segnaliamo i più bei film da vedere su netflix.