Matt Damon avrà un cameo in No Sudden Move, nuovo film di Steven Soderbergh

Matt Damon dovrebbe apparire nel nuovo film di Steven Soderbergh intitolato No Sudden Move, che verrà prodotto per HBO Max.

L'attore e il regista sono da tempo amici e hanno collaborato numerose volte, anche con piccoli ruoli come accaduto con Unsane e Che Part 2.

Il film sarà girato a Detroit e Matt Damon dovrebbe essere impegnato sul set di No Sudden Move per soli due giorni. Nel cast del lungometraggio diretto da Steven Soderbergh ci saranno Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox.

L'attore e il regista arriveranno così alla loro nona collaborazione dopo la trilogia di Ocean's, Contagion, The Informant, Behind the Candelabra, Unsane e Che Part 2.

La storia è ambientata nel 1955 e racconta la storia di un gruppo di criminali assunti per impossessarsi di un documento. Quando il loro progetto va terribilmente storto, i protagonisti vanno alla ricerca di chi li ha ingaggiati con lo scopo di capirne il motivo, ritrovandosi alle prese con qualcosa di inaspettato.

La sceneggiatura è firmata da Ed Solomon, mentre la produzione sarà curata da Casey Silver.