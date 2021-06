No Sudden Move: il trailer del film di Steven Soderbergh

No Sudden Move è il nuovo film diretto da Steven Soderbergh in arrivo sul grande schermo in anteprima il 18 giugno a New York prima di approdare su HBO MAX l'1 luglio, e il trailer regala le prime scene del progetto dal cast stellare.

Nel video si vede il modo in cui entrano in azione i criminali al centro della trama che si ritrovano alle prese con un piano andato totalmente storto e gli agenti che stanno cercando di fermarli.

Gli interpreti No Sudden Move, film ambientato negli anni '50 a Detroit diretto da Steven Soderbergh, saranno Don Cheadle, Benicio Del Toro and David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Julia Fox, Frankie Shaw e Bill Duke.

Il film racconta la storia di un gruppo di criminali assunti per impossessarsi di alcuni progetti legati a un'innovazione tecnologica legata alle automonili. Quando il loro progetto va terribilmente storto, i protagonisti vanno alla ricerca di chi li ha ingaggiati con lo scopo di capirne il motivo, ritrovandosi alle prese con qualcosa di inaspettato.

La sceneggiatura è firmata da Ed Solomon, mentre la produzione sarà curata da Casey Silver.