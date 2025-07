Jon Bernthal sarà ancora The Punisher ma con un look diverso, svelato in un video

Il ritorno di Jon Bernthal nei panni del Punisher prende forma in un nuovo video girato sul set dello Special Presentation Marvel previsto per il 2026. Le immagini, trapelate online nelle ultime ore, mostrano Frank Castle con un costume aggiornato e un look completamente diverso rispetto alle sue precedenti apparizioni nel Marvel Cinematic Universe.

Un look inedito per il vigilante più temuto della Marvel

Il breve filmato - circa dieci secondi - mostra Bernthal camminare con passo deciso tra due scuolabus gialli. Indossa un trench nero lungo e sfoggia una barba folta e incolta, elementi mai visti prima nelle sue precedenti versioni del personaggio.

Questo cambio estetico segna una netta distanza dallo stile più sobrio visto in Daredevil: Rinascita, dove Castle appariva rasato e privo di accessori ingombranti.

Secondo alcune clip condivise da account fan su X, il personaggio sarà coinvolto in una sequenza d'azione intensa in cui apre il fuoco su un gruppo di criminali prima di fare irruzione in un ristorante. La location sarebbe collegata a Ma Gnucci, villain ispirata ai fumetti di Garth Ennis e primo antagonista femminile live-action del Punitore da anni.

Dettagli sulla trama e collegamenti con Born Again

Lo Speciale Marvel su Punisher si colloca temporalmente dopo gli eventi narrati nella serie Daredevil: Born Again. Alla fine della stagione, Frank Castle era stato visto in fuga dalla Task Force Anti-Vigilante guidata da Wilson Fisk, un dettaglio che fa da ponte diretto con questa nuova produzione.

La sceneggiatura è firmata da Jon Bernthal in collaborazione con Reinaldo Marcus Green, che ne cura anche la regia. Secondo indiscrezioni, il progetto manterrà toni maturi e drammatici, con un rating vietato ai minori, in netto contrasto con i contenuti più leggeri del MCU.

Bernthal ha già chiarito l'intenzione di restare fedele al tono originale del personaggio: "Frank Castle non è qui per alleggerire la tensione, e il film rifletterà tutta la sua oscurità", ha dichiarato a The Hollywood Reporter. A Collider, ha aggiunto: "Faremo le cose per bene, con rispetto assoluto per il materiale originale. Nessuna concessione".

L'uscita dello Speciale è attesa su Disney+ nel corso del 2026. Inoltre, Bernthal tornerà nei panni del Punitore anche in Spider-Man: Brand New Day, in uscita nelle sale il 31 luglio 2026, segnando il primo ritorno cinematografico del personaggio dal 2008.