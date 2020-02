Joker, Zazie Beetz: "Al film non serve un sequel"

Zazie Beetz è convinta che a Joker non serva un sequel. L'attrice, che nel cinecomic ha interpretato il ruolo di Sophie, pensa che un sequel non sia una buona idea ed è contraria ad un'ipotesi di questo genere.

Joker: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz in una scena del film

Intervistata da MTV News sul red carpet, poco prima dell'inizio della cerimonia degli Oscar, Zazie Beetz ha espresso in modo netto il suo disappunto riguardo all'ipotesi di un Joker 2. Perciò, a meno di ulteriori sorprese, è davvero improbabile che potremo rivedere un secondo capitolo dedicato al clown pazzoide di Gotham City.

"Ah, non lo so. Non penso che ci sia un reale bisogno". - Così ha dichiarato Zazie Beetz a chi le chiedeva di un possibile capitolo numero due di Joker. "Credo sia meglio non spremere qualcosa solo per il gusto di farlo. Sinceramente, credo che solo Todd (Phillips ndr.) possa eventualmente percorrere questa strada. Se ne sentisse il bisogno, mi fiderei di lui. È così creativo e intelligente".

Oscar 2020, Joaquin Phoenix: "Sono stato egoista e crudele, grazie per la seconda chance"

Arrivato con 11 candidature, Joker ha conquistato due premi importanti, quello per il miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e per la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir, confermando i pronostici della vigilia e guadagnandosi un record molto singolare: Phoenix è il secondo attore a vincere un Oscar interpretando un personaggio per la cui interpretazione un altro attore aveva ricevuto un Oscar in precedenza, stiamo parlando ovviamente del mai dimenticato Heath Ledger, premiato post mortem ne Il cavaliere oscuro. In passato era successo solo ad altri due attori, Marlon Brando e Robert De Niro, premiati per aver impersonato Don Vito Corleone ne Il padrino e Il padrino parte II.