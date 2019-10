Joker vietato ai minori di 14 anni in Italia, ecco tutti i divieti nel mondo

Joker, in Italia sarà vietato ai minori di 14 anni. Il film con Joaquin Phoenix arriva nelle nostre sale proprio oggi, 3 ottobre, dopo aver subito ovunque, nel mondo, divieti più o meno pesanti. Gli stessi produttori, d'altronde, hanno sempre affermato di puntare, nel caso degli Stati Uniti, a un rating R, che vieta la visione ai minori di 17 anni.

Joker non è un film per la famiglia, come ci ha tenuto a sottolineare una catena di cinema statunitensi che ha invitato i genitori a non portare bambini in sala. Cha sia un film in cui si trovano ben pochi spunti rassicuranti è cosa che si può leggere in qualunque articolo a tema - anche nella nostra videorecensione e recensione di Joker. Quello che, negli USA in primis, si teme, però, è la volontà di emulazione di una parte del pubblico, probabilmente della più influenzabile, non solo verso gli atti del Joker, ma soprattutto verso la strage nel cinema di Aurora nel 2012 (senza considerare le sparatorie in luoghi pubblici che hanno funestato gli USA di recente). A testimonianza di ciò non solo i divieti alla visione ma anche lo spiegamento di forze straordinario della polizia di New York. Joker, insomma, è "solo" un film, ma un film che fa paura, per i temi trattati, per quel protagonista e l'empatia che la sua storia potrebbe generare tra il pubblico.

E a proposito di pubblico, ecco quali "porzioni" non potranno accedere alle proiezioni visti i divieti nel mondo: