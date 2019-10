Joker: UCI Cinemas vieta l'ingresso in sala con maschere e armi giocattolo

Joker, la psicosi arriva anche in Italia: la catena UCI Cinemas ha vietato ufficialmente l'ingresso nelle sale cinematografiche con maschere, armi giocattolo e simulatori di armi. Un provvedimento che finora è stato preso solo da alcune catene di cinema negli States.

"Informiamo tutti i nostri clienti che, per motivi di sicurezza, UCI Cinemas ha stabilito una regola di accesso ai cinema e alle sale cinema. È vietato introdurre nei cinema i seguenti oggetti: maschere, armi giocattolo e simulatori di armi." - nel suo comunicato ufficiale, la catena di cinema italiana non fa alcun riferimento a Joker e al problema di possibili atti di violenza scatenati durante le proiezioni del film, ed estende questa regola a qualsiasi proiezione. "Il personale di UCI Cinemas" - si legge ancora nel comunicato - "potrà richiedere a chiunque si presenti al cinema con una maschera o qualsiasi elemento possa coprire il viso, o dotato di armi giocattolo e simulatori di armi, di consegnare al personale addetto i suddetti oggetti, che verranno custoditi e riconsegnati al momento di abbandono sala e cinema. Tutto questo per garantire la sicurezza di tutti i presenti all'interno dei nostri cinema. Vi ringraziamo per la collaborazione."

Joker è uscito nelle sale italiane il 3 ottobre - qui potete guardare la video recensione del film - e oggi uscirà ufficialmente negli USA. C'è molta preoccupazione negli States per possibili atti di violenza o stragi durante le proiezioni del film con Joaquin Phoenix per varie ragioni. La paura che possa ripetersi un episodio simile a quello che accadde durante una proiezione de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, ad Aurora nel Colorado, nel 2012, quando l'allora 24enne James Holmes uccise 12 persone e ne ferì 70. Se poi consideriamo che l'emergenza per le stragi di massa e la polemica sul controllo delle armi negli States non si sono di certo placate, è comprensibile che Joker sia accolto con preoccupazione al suo debutto in sala. Le forze dell'ordine sono allertate da settimane e i livelli di controllo nei cinema sono altissimi.

Da Joker a Arancia Meccanica: i film tra psicosi e atti di violenza

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

Nonostante la situazione in Italia sia diversa, evidentemente UCI Cinemas ha voluto comunque prendere delle precauzioni per assicurare proiezioni serene agli spettatori. Tra i commenti al post su Facebook, molti protestano più per le condizioni igieniche in cui sono tenute alcune sale del franchise, piuttosto che per il provvedimento restrittivo su maschere e armi giocattolo.