Joker: il trailer in italiano del film con Joaquin Phoenix

Dopo quello in versione originale, ecco il primo trailer in italiano di Joker, il nuovo film della Warner Bros. con Joaquin Phoenix.

Joker si mostra anche nel primo trailer in italiano appena pubblicato dalla Warner Bros., dopo il debutto di quello in lingua originale. Diretto da Todd Phillips, il film, come dimostra già la prima clip ufficiale, scaverà nello spaventoso passato di uno dei personaggi più popolari dell'universo a fumetti DC.

Sarà l'attore premio Oscar Joaquin Phoenix a portare sul grande schermo Arthur Fleck, in arte il Joker, e non Jared Leto come accaduto precedentemente all'interno del DC Universe. Questo anche a testimoniare la volontà di dare al film una sua indipendenza e una sua peculiare caratterizzazione rispetto ai lavori precedenti.

Ecco il trailer ita di Joker:

Nei quasi 3 minuti c'è già tutto lo spirito più profondo di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e di come sia diventato Joker. Sulle note di Smile di Charlie Chaplin (qui nella versione di Jimmy Durante) assistiamo alla metamorfosi del protagonista, dall'infanzia fino allo spaventoso presente. "Mia madre mi diceva sempre di sorridere e mostrare una faccia felice": è proprio questo che Arthur cerca di fare fin da bambino anche se sono sempre meno i ricordi e i momenti felici che popolano la sua esistenza. Solo per il tempo di pochi passi di danza con la mamma, o di un sorriso di Sophie Dumond. Di fronte a un mondo incattivito, a una società che lo ripudia come freak, ad Arthur non resta che imprimere quel ghigno sul volto per affrontare una città che ora lo conosce come il Joker.

Insieme alla prima clip ufficiale, Warner Bros. ha rilasciato anche il primo poster italiano di Joker, che non svela ancora la data di rilascio nel nostro Paese, anche se quell'"ottobre 2019" ci fa intuire che sarà molto vicina a quella americana:

Joker: primo poster italiano

Joker, uno dei film più attesi del 2019 che debutterà negli Stati Uniti il 4 ottobre, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.

Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur.

Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.