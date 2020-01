Joker, Todd Phillips: "Vorrei vedere un film su Batman ambientato nella nostra Gotham"

Todd Phillips vorrebbe un film di Batman ambientato nella Gotham City che ha creato per Joker, il progetto con protagonista Joaquin Phoenix che potrebbe conquistare i primi premi importanti ai Golden Globe nella notte di domenica.

Il regista, intervistato da Variety, ha però voluto chiarire immediatamente che non vorrebbe essere dietro la macchina da presa del lungometraggio. Todd Phillips, accennando alle voci riguardanti un possibile sequel di Joker, ha dichiarato: "Si tratta di una versione meravigliosa di Gotham. Quello che vorrei vedere è qualcuno che porti in scena la versione di Batman che esiste in quella versione del mondo".

Il regista ha aggiunto: "Non sto dicendo che lo girerei io. Quello che trovavo interessante per quanto riguarda la presenza di Batman nel nostro film era 'Che tipo di Batman nasce da quella Gotham?'".

Todd sarebbe appunto interessato a scoprire le caratteristiche della figura eroica tratta dai fumetti della DC legata agli eventi con al centro Arthur Fleck.

Accennando a una possibilità di un sequel, Phillips ha inoltre spiegato che ha avuto solo nelle ultime ore la possibilità di trascorrere del tempo con Joaquin Phoenix e che entrambi sono fermi nella propria decisione di non tornare sul set se la qualità del progetto non sarà all'altezza dell'originale.

