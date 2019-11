Joker: Todd Phillips dirigerebbe il sequel, ma solo a una condizione

Todd Phillips ha dichiarato che sarebbe disponibile a dirigere il sequel di Joker, ma solo a una condizione. Il film che ha trionfato alla passata Mostra del Cinema di Venezia, forte di uno straordinario successo di critica e pubblico, è già entrato nell'immaginario collettivo e un sequel sembra inevitabile. Ma il suo autore si dichiara disponibile a fare ritorno dietro la macchina da presa solo a una condizione.

Todd Phillips ha firmato la sceneggiatura diJoker insieme a Scott Silver. In vista di un possibile sequel, l'autore ha dichiarato al Los Angeles Times:

"Non può esser solo una nuova folle storia sul Clown Principe del Crimine. Dovrebbe avere delle risonanze tematiche come ha Joker. Credo che sia questa la ragione per cui il film coinvolge così tanto il pubblico, per ciò che veicola sotto la superficie. Ci sono così tanti film sulla scintilla, questo parla della polvere. Se riuscissimo a rifarlo di nuovo, questo sarebbe interessante."

Anche Joaquin Phoenix ha parla di un possibile sequel di Joker dichiarandosi possibilista e definendolo "un ruolo da sogno".

