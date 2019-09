Joker, Todd Phillips: "Marvel non avrebbe mai potuto fare questo film!"

Secondo Todd Phillips, i Marvel Studios non avrebbero mai potuto realizzare un film come Joker.

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Il regista è consapevole dello strapotere Marvel nel mondo dei comic movies così, insieme a DC e Warner, ha concertato di realizzare un film come nessun altro, un film che Marvel non avrebbe mai potuto realizzare. Il risultato è Joker.

"Non puoi battere Marvel, è un colosso" ha spiegato Phillips "Ci siamo detti 'Facciamo qualcosa che loro non possono fare'".

Joker, Christian Bale: "Dopo Heath Ledger, Joaquin Phoenix ha avuto coraggio"

Come potete leggere nella nostra recensione di Joker, il racconto delle origini del personaggio di Joker è un prodotto fuori dal comune, diverso da quanto visto finora e Todd Phillips. Il regista non nasconde la sua ammirazione per l'ingegno di Marvel e proprio per questo motivo ha scelto di non replicare i loro prodotti, realizzando piuttosto un film cupo, violento, disperato, bollato con il rating R negli USA. A impreziosire la pellicola vi è la straordinaria performance di Joaquin Phoenix nei panni del comico Arthur Fleck, relitto che vive ai margini della società mentre sprofonda sempre di più nella follia. Performance che potrebbe essere presto premiata con una candidatura all'Oscar.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.