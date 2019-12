Joker, Todd Phillips: "Le stronzate sull'incitazione alla violenza del film non mi hanno mai preoccupato"

Secondo il regista Todd Phillips il suo film Joker non inciterebbe per niente alla violenza, argomento che ha suscitato qualche polemica nei mesi scorsi.

L'uscita al cinema di Joker ha sollevato diverse polemiche legate al fatto che il film incitasse alla violenza, ma la questione non ha mai preoccupato il regista Todd Phillips che nega fermamente l'ipotesi difendendo il suo lavoro e quello della sua crew.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Come affermano la nostra recensione e videorecensione di Joker., il film rappresenta una rottura diverso al passato, ma pur sollevando l'entusiasmo di pubblico e critica, la pellicola di Todd Phillips si è attirata addosso le critiche di chi temeva che il film incitasse alla violenza. A puntare il dito sulla possibile pericolosità del cinecomic anche le famiglie di Aurora che hanno perso i loro cari durante la strage del 2012 causata da un folle durante la proiezione de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Ma Todd Phillips, durante un'intervista con The Hollywood Reporter, ha riconfermato che secondo lui il film non istiga per nulla ad atti violenti: "Non mi sono preoccupato di quelle str****te che diffondevano i media, scelgono un film a caso e dichiarano che qualcosa non funziona."

Todd Phillips ha però dichiarato di essersi preoccupato per la possibile cancellazione del film da parte di Warner Bros a seguito delle polemiche: "Ho temuto che Joker non sarebbe uscito, ho pensato 'Questa è una di quelle cose per cui Warner cancellerà il film'"

Come tutti sappiamo, alla fine Joker non è stato cancellato anzi, siamo tutti in attesa della stagione dei premi per sapere se il film, tra i favoriti agli Oscar 2020, si aggiudicherà qualche statuetta.