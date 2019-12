Joker ha ufficialmente superato gli incassi di Batman v Superman

Joker, il film con star Joaquin Phoenix, ha battuto ai box office americani Batman v Superman, stabilendo un nuovo record per la Warner.

Joker ha ufficialmente superato Batman v Superman ai box office americani, rappresentando così un vero successo per la Warner Bros. grazie a un budget limitato di soli 55 milioni di dollari.

Il film con star Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck è arrivato a quota 330.601,522 dollari, battendo il cinecomic con star Ben Affleck e Henry Cavill che si era fermato a 330.360,194.

Joker è costato allo studio solo 55 milioni, invece che i 255 investiti per il cinecomic diretto da Zack Snyder, diventando così uno dei migliori investimenti tra i progetti tratti dalla DC compiuti negli ultimi anni. Non si può inoltre dimenticare che il lungometraggio diretto dal regista Todd Phillips è uno dei possibili film candidati agli Oscar 2020 e potrebbe quindi sfruttare l'attenzione suscitata dalle candidature ai prestigiosi premi per aumentare ulteriormente gli incassi nei prossimi mesi.

Nulla di certo, invece, per quanto riguarda un possibile sequel: nelle ultime settimane sembrava vicina la conferma dello sviluppo di una continuazione della storia del villain, notizia poi smentita nonostante le continue voci riguardanti i progetti dello studio dopo il successo per quanto riguarda l'accoglienza riservata a Joker dal pubblico e dalla critica.