Joker: una star del film contro i fan Marvel, "Smettete di fare i fanatici religiosi"

Marc Maron, interprete di Joker, si è scagliato contro i fan Marvel paragonandoli a fanatici religiosi. Nel corso di un'intervista per promuovere la nuova stagione di Glow, Maron ha ammesso di non essere interessato a vedere film come Avengers: Endgame e non l'ha mandata a dire ai fan del franchise miliardario.

Ecco la dichiarazione incriminata di Marc Maron: "Ho dei problemi con loro, di solito non mi piacciono. Non voglio essere bullizzato per via di quei film. Sono adulto, non ho sette anni, e credo che questi film siano per nerd adulti maschi. Non vado a vederli, non mi interessano".

Come prevedibile, le dichiarazioni di Marc Maron hanno scatenato un putiferio sul web spingendo l'attore a intervenire via social per placare gli animi con toni, però, piuttosto accesi. L'attore ha scritto, infatti, su Twitter "Hey, Marvel movie fans! Smettete di comportarvi come fanatici religiosi oltranzisti che difendono il loro sistema di credenze. Se non vi credo è ok. Andiamo. Sono un grande fan di molti fumetti. Rilassate i vostri fondoschiena mainstream".

Hey, Marvel movie fans! Stop acting like outraged religious fanatics defending their belief system. It’s okay if I don’t believe. Let it go. Also, I’m actually big fan of a lot of comic art. Try to relax your mainstream asses. — marc maron (@marcmaron) August 24, 2019

good times doing the troll dance with emotional baby brains. forgot what an exciting waste of time this can be — marc maron (@marcmaron) August 25, 2019

Venezia 2019: Joker in concorso e altri punti forti del programma

La critica al mondo Marvel non ha impedito a Marc Maron di accettare un ruolo centrale nel comic movie Joker, che avrà la sua anteprima mondiale in concorso alla Mostra di Venezia, al via tra pochi giorni. Maron ha però ammesso che il suo interesse in Joker sta soprattutto nel cast scelto per il film più che nella fonte di partenza per il progetto. A prima vista joker si profila come un film profondamente diverso dai cinecomic che lo hanno preceduto tanto che sarà vietato ai minori per "violenza brutale".