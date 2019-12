Joker: la sceneggiatura pubblicata on line, il killer dei genitori di Batman non ha un nome

La sceneggiatura di Joker non dà un nome all'assassino dei genitori di Thomas e Martha Wayne, colui che ha generato Batman resta privo di identità... almeno per adesso.

La versione definitiva della sceneggiatura di Joker è stata pubblicata on line grazie a Deadline e conferma l'anonimato sul killer dei genitori di Batman. Come abbiamo visto nel film, l'assassino non sarebbe Arthur Fleck, bensì un individuo anonimo con indosso una maschera da clown che nello script non viene mai chiamato per nome.

Joker: il Joker interpretato da Joaquin Phoenix durante una fuga

I numerosi fan che hanno amano il cinecomic di Todd Phillips, ora possono leggere la versione integrale della sceneggiatura di Joker pubblicata on line per carpirne i segreti. Lo script è stato realizzato dal regista Todd Phillips insieme a Scott Silver che hanno realizzato uno studio psicologico di un personaggio turbato allontanandosi dalle produzione big-budget dei cinecomic tradizionali e lavorando come a una produzione indipendente con maggior libertà e indeterminatezza.

"Abbiamo volutamente deciso di lasciare alcune cose vaghe e prive di risposta. Era nostra intenzione farlo fin dall'inizio" spiega Todd Phillips.

Uno degli aspetti che non vengono svelati, riguarda il nome dell'assassino di Thomas e Martha Wayne nell'atto finale, durante la rivolta dei clown che infiamma le strade di Gotham City. Nello script, il personaggio è uno dei tanti riottosi che compiono atti di violenza per le strade, ma il suo nome non viene rivelato.

Scoprite la vera storia del celebre villain Joker in attesa di scoprire se il film con Joaquin Phoenix, tra i possibili candidati agli Oscar 2020, otterrà le nomination sperate dai fan.