Joker, la scena di Joaquin Phoenix e il ballo sulla scalinata nel video di un fan!

Joker, un fan ha filmato la scena del ballo di Joaquin Phoenix sulla scalinata di New York, ora meta turistica per migliaia di appassionati.

Joker: il video di un fan girato durante le riprese della scena del ballo sulla scalinata di New York, divenuta ormai una meta turistica per gli amanti della pellicola di Todd Phillips, sta facendo il giro dei social. Del resto, chi ha girato il video forse non immaginava di essersi trovato davanti ad una scena che è già cult e sarà ricordata a lungo!

La 167esima strada, nel quartiere di Highbridge, nel Bronx dove è stato girato Joker, non è mai stata così popolare (anche con un certo disappunto da parte dei residenti). Lì, degli scalini stanno assurgendo a luogo di interesse turistico grazie a uno dei film più apprezzati di quest'anno, premiato anche con il Leone D'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è tenuta l'anteprima mondiale. Stiamo parlando, ovviamente, del Joker di Todd Phillips, interpretato da un grande Joaquin Phoenix. Nel lungometraggio, il protagonista Arthur Fleck percorre danzando suddetti scalini, in uno dei momenti chiave della sua "trasformazione".

Ebbene, mentre migliaia di fan di passaggio nel Bronx si stanno divertendo a ricreare la scena, uno di loro, evidentemente presente sul posto durante le riprese del film, era riuscito a immortalare il momento esatto in cui fu girata. Il video è stato poi postato sui social, e noi ve lo riproponiamo anche di seguito.