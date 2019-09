Joker: il regista accusa l'estrema sinistra delle polemiche sul film

Todd Phillips, regista di Joker, accusa l'estrema sinistra di aver incentivato le polemiche sul film.

Nelle scorse settimane, si sono accese numerose polemiche intorno a Joker, che sta per uscire in tutte le sale, soprattutto perché accusato di poter istigare ad atti violenti, come successo ad Aurora nel 2012 durante una proiezione di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

Il regista di Joker ha risposto alle polemiche e nelle sue ultime dichiarazioni, in un'intervista rilasciata a The Wrap, ha sottolineato ancora una volta la sua posizione, accusando l'estrema sinistra di fomentare le polemiche: "L'indignazione è una cosa che viene sfruttata sempre più spesso. E l'aspetto rilevante dei discorsi nati intorno al film è il modo in cui, in maniera alquanto facile, l'estrema sinistra riesca a suonare così simile all'estrema destra quando si tratta di seguire la propria agenda. Mi ha davvero aperto gli occhi."

Joker: il Joker interpretato da Joaquin Phoenix durante una fuga

Todd Phillips ha ancora una volta risposto alle critiche contro l'eccessiva violenza del film, difendendo il suo lavoro: "Non abbiamo concepito questo film con l'intenzione di spingere chissà quali bottoni. È un film che ho letteralmente descritto cosi a Joaquin 'Pensiamo a questo progetto come a una maniera per intrufolare nello studio system 'un vero film mascherato da cinecomic'. Non abbiamo lavorato al motto di 'Vogliamo glorificare questo comportamento'. Abbiamo letteralmente ragionato nei termini del 'Facciamo un vero film con un vero budget e chiamiamolo Joker'. È andata così."

Nonostante il film debba ancora arrivare al cinema - qui potete leggere la nostra recensione di Joker - i critici che hanno avuto modo di acclamare il regista e il protagonista Joaquin Phoenix all'ultima Mostra cinematografica di Venezia, hanno già diffuso qualche particolare sulla violenza presente nel film. Il critico Alonso Duralde ha scritto che in una scena Joker incita un gruppo di manifestanti ad atti violenti in metropolitana,descrivendo l'azione come la prima in cui si percepiscono i veri sentimenti di Arthur Fleck.

Joker sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 3 ottobre 2019.