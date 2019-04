Joker è il nuovo film dedicato all'iconico villain e il primo poster mostra il look di Joaquin Phoenix.

Il primo poster del film Joker invita gli spettatori ad avere una faccia felice e mostra un nuovo scatto del protagonista Joaquin Phoenix con il trucco dell'iconico villain, in attesa del primo trailer che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

I fan dovranno poi attendere fino a ottobre per assistere nelle sale al racconto dedicato alle origini del personaggio, un progetto dall'atmosfera molto diversa rispetto agli altri cinecomic tratti dai fumetti della DC.

L'attore Marc Maron, sulle caratteristiche che avrà il progetto, ha dichiarato: "Non è un film in stile Marvel. L'approccio scelto da Phillips è più in linea con una storia riguardante le origini del personaggio e un'analisi di una persona mentalmente disturbata che diventa il Joker. Si tratta di un film più intimo e duro con un'atmosfera davvero specifica. Sarà davvero interessante scoprire quale sarà il risultato".

Ecco il poster:



Joker: il poster del film con Joaquin Phoenix

Joker, diretto da Todd Phillips, è ispirato a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese e Robert De Niro avrà il ruolo di uno showman importante per la creazione della personalità del villain. A interpretare il padre di Batman, Thomas Wayne, dipinto come un rampante squalo della finanza molto simile a Gordon Gekko e Donald Trump, sarà Brett Cullen.

Secondo le recenti dichiarazioni, inoltre, il progetto conterrà dei riferimenti alla politica di Donald Trump e l'atmosfera viene descritta come "straziante" e "tragica".

L'uscita nelle sale di Joker è prevista per il 4 ottobre 2019.