Joker: per Joel Kinnaman "Joaquin Phoenix incredibile" e la sua performance realistica

Joker: per la star di The Suicide Squad Joel Kinnaman 'Joaquin Phoenix è stato incredibile' nella sua performance realistica e accenna, per un paragone, alla malattia di sua sorella.

Joker ha conquistato anche Joel Kinnaman. L'attore di The Suicide Squad loda la performance di Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Phillips, premiato anche con il Leone D'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, tanto che ha fatto dei paragoni con il disturbo mentale di cui soffre la sorella.

"Joaquin Phoenix è stato fantastico. Wow. È incredibile. È un così bravo attore. È sorprendente vedere questo tipo di performance in qualcosa che ha il marchio DC stampato sopra, perché è davvero un film artistico. Mia sorella è schizofrenica, e in passato, per altri ruoli, ho tratto ispirazione da alcuni suoi comportamenti (per interpretare meglio i personaggi). Sono rimasto davvero colpito dall'accuratezza della performance di Phoenix" afferma l'interprete di Rick Flag, soffermandosi sull'abilità dell'interprete di Joker di rendere la condizione di Arthur Fleck estremante credibile.

Joel Kinnaman tornerà ancora una volta nei panni di Rick Flag nel nuovo film di James Gunn, The Suicide Squad, la cui uscita è al momento prevista per il 2021 e per il quale è stato confermato il cast completo qualche settimana fa. Non sarà un sequel, è stato spiegato, ma più un reboot del primo, controverso Suicide Squad. E proposito di Joker, il personaggio di Jared Leto sarà praticamente assente, se si esclude una breve sequenza interpretata da una controfigura.