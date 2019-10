Joker: l'omaggio a Heath Ledger in un easter egg

Sono tanti i rimandi al passato contenuti in Joker, ma vi è un omaggio a Heath Ledger, contenuto in un creativo easter egg, che ha fatto sobbalzare il cuore dei fan. Prevedibile visto che, conoscendo le istrioniche performance di Joaquin Phoenix, in molti guardavano al Joker di Ledger come modello possibile.

Come potete scoprire dalla nostra recensione e videorecensione di Joker, c'è un momento del film in cui Arthur Fleck ottiene la possibilità di fare il suo debutto sul piccolo schermo nello show che segue da tempo. Quando mette piede sul palco durante il Live! With Murray Franklin, un'anziana donna si dimostra eccitatissima all'idea di incontrare il clown in persona. Joker cammina verso di lei e la bacia prima di sedersi. Scena che ci ricorda qualcosa, come mostra il video seguente.

Nel corso del tour promozionale per Il cavaliere oscuro nel 2008, un'intervista di Heath Ledger viene interrotta da una fan che non riesce a trattenere la sua emozione di fronte all'attore, così lui le si avvicina e la bacia provocandole quasi uno svenimento. Il surreale siparietto sarebbe stato ripreso pari pari in Joker come creativo omaggio al compianto Heath Ledger.

Joker è attualmente al cinema, già campione di incassi al box office americano con un'apertura record.