Joker e Marvel: i costumi di Halloween dei film più gettonati del 2019

Quello del Joker e dei personaggi Marvel sono i costumi di Halloween dei film più gettonati del 2019, come dimostra la classifica diffusa da FandangoNOW stilata dopo un sondaggio realizzato tramite interviste a oltre 1000 cinefili.

Con il successo che sta avendo ancora oggi, non stupisce che Joker sia uno dei costumi più popolari per la notte dell'orrore. Il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix è ormai diventato più che popolare, tanto che numerosi fan stanno invadendo le scale del Bronx dove il protagonista balla nella seconda metà della pellicola. Per quanto riguarda Captain Marvel, nonostante le polemiche che hanno seguito l'uscita del film, è la prima eroina con un film proprio nell'universo Marvel, quindi tantissime ragazze hanno voluto imitarla in quest'occasione.

Di seguito, le due classifiche diffuse sui 10 costumi più popolari sia per il genere femminile che per quello maschile.

I 10 migliori costumi di Halloween ispirati ai personaggi dei film femminili del 2019:

Captain Marvel (Brie Larson, Captain Marvel) Rey (Daisy Ridley, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker) Maleficent (Angelina Jolie, Maleficent: Signora del Male) Vedova nera (Scarlett Johansson, Avengers: Endgame) Princess Jasmine (Naomi Scott, Aladdin) Okoye (Danai Gurira, Avengers: Endgame) Nebulosa (Karen Gillan, Avengers: Endgame) Rosso (Lupita Nyong'o, Us) Dora (Isabela Moner, Dora e la città perduta dell'oro) May Queen (Florence Pugh, Midsommar)

I 10 migliori costumi di Halloween ispirati ai personaggi dei film maschili del 2019: