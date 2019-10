Joker, Mark Hamill ha visto il film con Joaquin Phoenix: ecco cosa ne pensa

Mark Hamill in sala doppiaggio per prestare la voce a Joker

Joker incassa un altro elogio di peso. Stavolta è Mark Hamill a congratularsi per il film sia con Todd Phillips che con Joaquin Phoenix per come hanno riportato al cinema una delle nemesi più famose di Batman. Un complimento non da poco se si tiene conto che l'attore di Star Wars è stato per tutti gli anni '90 il doppiatore dell'iconico clown nella popolare serie animata dedicata al Cavaliere oscuro.

"I fantastici Joaquin Phoenix, Todd Phillips e Scott Silver hanno reimmaginato in maniera brillante il personaggio del Joker, come mai si era visto fino ad ora. Due pollici in su da parte di una versione vecchia scuola del personaggio, proveniente dai fumetti... la mia". Queste le parole usate da Mark Hamill nei confronti di Joker a corredo di una serie di immagini che mostrano la locandina del film di Todd Phillips, il cartoon di Batman e la foto dei doppiatori, tra cui compare anche Hamill.

The #JokerMovie opens today. The awesome Joaquin Phoenix, Todd Phillips & Scott Silver brilliantly reimagine the character as never seen before! 2 thumbs up from that old-school, comic book version... me. 👍👍🃏 pic.twitter.com/Ex4is4OvPC — Mark Hamill (@HamillHimself) 4 ottobre 2019

Nel frattempo il film con protagonista un Joaquin Phoenix, già lanciato verso gli Oscar - ne abbiamo parlato nella nostra video recensione di Joker - ha sbancato i botteghini con oltre 13 milioni di dollari nelle anteprime Usa e ben un milione di euro solo in Italia. Le previsioni parlando di 90 milioni di dollari già questo weekend. Sul fronte della critica inoltre continua a essere al centro di dibattiti infuocati tra chi teme che possa agevolare la violenza negli spettatori più sensibili, tanto che ieri un cinema californiano ha chiuso per precauzione; alle divisioni della stampa di settore che si è polarizzata tra chi è rimasto entusiasta e chi invece ne è rimasto deluso. Significativa in questo senso è l'oscillazione del film su Rotten Tomatoes dove passa da "rotten" a "fresh" e viceversa nell'arco della giornata. Insomma Joker fa discutere. E lo farà a lungo.