Joker, Joaquin Phoenix non esclude la possibilità di un sequel

Joaquin Phoenix non esclude la possibilità di un sequel di Joker, nonostante quanto dichiarato in precedenza dal regista Todd Phillips la star del controverso cinecomic si è mostrata possibilità nei confronti di un eventuale seguito.

Nel corso di un'apparizione nello show Popcorn with Peter Travers, Joaquin Phoenix ha dichiarato:

"Ho parlato a lungo con Todd Phillips riguardo a ciò che potremmo essere in grado di fare ancora, in generale, per tornare a lavorare insieme. Se riuscissimo a fare qualcosa di nuovo con Joker potrebbe essere interessante. Alla fine è stato un ruolo da sogno. Non è ciò che volevo fare prima di lavorare a questo film. Non so se c'è altro da dire. Se potessimo, io e Todd vorremmo ancora lavorare insieme, le possibilità di questo personaggio sembrano infinite."

In precedenza, il regista Todd Phillips aveva negato qualsiasi possibilità di crossover con il Batman di Robert Pattinson, ma questo non significa che il personaggio di Arthur Fleck non possa tornare a essere sviluppato in una nuova pellicola standalone. Ipotesi che potrebbe concretizzarsi dopo il debutto da record di Joker al botteghino.

