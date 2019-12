Joker: Joaquin Phoenix ha rifiutato l'aiuto di un nutrizionista per diventare Arthur Fleck

Joaquin Phoenix ha quasi digiunato per poter perdere abbastanza peso da interpretare Joker, nel film acclamato dal pubblico e dalla critica diretto da Todd Phillips, un cambiamento così drastico che ha portato delle conseguenze anche a livello psicologico.

Per perdere peso, Joaquin Phoenix ha rifiutato l'aiuto di un nutrizionista per perdere 52 kili e ha cominciato a mangiare una mela al giorno, diventando irriconoscibile anche al resto della crew. Infatti, Glenn Fleshler che interpreta il collega di Arthur nel film, quasi non ha riconosciuto Phoenix durante una lettura del copione.

Infatti, l'attore per arrivare al peso giusto in tempo per le riprese di Joker, ha dovuto raggiungere il peso di 57 kg in pochissime settimane, un'impresa che sembrava impossibile anche al regista Todd Phillips: "Quando perderai peso? gli chiedevo, era giugno e non aveva iniziato la dieta, dovevamo girare a settembre. Non era grasso ma doveva arrivare almeno a 57 kg. E mi disse 'ce la faccio', gli ho suggerito di assumere una nutrizionista ma lui mi disse di no dicendomi 'Smetto di mangiare e muoio di fame' Ha mangiato una mela al giorno per tutta l'estate."

In occasione della presentazione del film durante la Mostra del cinema di Venezia, Joaquin Phoenix aveva parlato di questo suo cambiamento radicale: "Influenza la tua psicologia. Inizi ad impazzire quando perdi quella quantità di peso in quella quantità di tempo"

Joker sarà disponibile in 4K Ultra HD e Blu-ray dal 6 febbraio.