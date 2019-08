Joker: Joaquin Phoenix ha dovuto perdere molto peso per il film

Che Joaquin Phoenix avesse dovuto perdere peso per Joker, è stato chiaro fin dalle prime foto rubate sul set ed è stato chiarissimo con l'arrivo, meno di un giorno fa, del nuovo trailer.

Siamo sempre stati abituati a vedere Joaquin Phoenix con un fisico normale, spesso con qualche chilo in più. Così, davanti ai fotogrammi del trailer di Joker in cui appare a torso nudo, sono stati in tantissimi i fan a interrogarsi su cosa gli fosse successo, se si trattasse di effetti speciali o di un effettivo dimagrimento drastico. La risposta è arrivata in un'intervista di Todd Phillips per il Los Angeles Times, in cui il regista ha confermato che in effetti l'attore ha dovuto perdere davvero tanto peso prima di cominciare le riprese. Nello specifico sono stati 23 i kg che Phoenix ha dovuto smaltire per entrare nei panni striminziti di Arthur Fleck, ma è quanto il regista ha reputato necessario per far sì che aderisse alla sua idea del villain di Gotham City.

Dal canto suo però, Joaquin Phoenix ha sempre dichiarato non solo di avere completa fiducia in Phillips, ma anche, nonostante le rinunce, di avere davvero amato un personaggio tanto complesso, tanto particolare, e tanto lontano dall'idea che solitamente si ha dei caratteri usciti fuori da un universo a fumetti. "Non direi che questo film è un cinecomic. Mi sembra un'opera unica, creata da una persona appassionata e disponibile come è Todd Phillips. Penso al fatto che sotto la dimensione plateale di questi film ci siano a volte dei personaggi davvero incredibili che non sempre riescono ad emergere. Ho sempre provato molto interesse verso alcuni di loro, e meritano di essere studiati un po' più da vicino. Ho capito che l'idea di Todd con Joker era esattamente questa".

Uno dei film più attesi a Venezia 2019, è dedicato alle origini del Joker viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La storia è quella di Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità. Joker arriverà nella sale italiane a partire dal 3 ottobre.