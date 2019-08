Joker: Joaquin Phoenix aveva paura di accettare il ruolo

Joaquin Phoenix parla del film su Joker e della sua paura iniziale di accettare il ruolo del villain di Batman.

Nonostante sia un ruolo molto importante nell'universo DC, la parte di Joker ha sempre portato con sé dei problemi per chiunque interpretasse il principe del Crimine, pensiamo a Heath Ledger che ha terminato la sua carriera proprio con questo ruolo. Forse per questo che il nuovo protagonista ha avuto un po' di remore prima di accettare.

Joaquin Phoenix ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad accettare, quasi paura anche se adesso non capisce perché: "Mi ci è voluto un po' per abbracciare completamente la parte. Adesso, ripensandoci, non so per quale motivo ci sia voluto tanto tempo. Avevo un bel po' di paura, in effetti. Però, come dico sempre, c'è la paura che motiva e quella che blocca. C'è quella paura che non ti consente di compiere nemmeno un passo in avanti e quella che invece ti spinge a proseguire per la tua strada. Mi piace la paura che ti spinge ad addentrarti a fondo nelle cose. È una paura che riesce a guidare e a lavorare meglio e più duramente. Penso spesso che, in questi film siano presenti degli archetipi che sono troppo semplificati e riduttivi; questo purtroppo non permette al pubblico di empatizzare con il personaggio, proprio come faremmo nella vita reale di fronte a d un criminale del genere. in questo film invece ci sono momenti in cui vi sentirete decisamente immedesimati con la vicenda del personaggio, altri durante i quali invece ve ne sentirete completamente distanti. Mi piace l'idea di sfidare il pubblico e sfidare me stesso esplorando un personaggio del genere perché è raro trovarne di così complessi, anche e soprattutto nei film sui supereroi."

Joker è il primo ruolo di Joaquin Phoenix nel mondo dei film tratti dai fumetti: l'attore ha, infatti, rifiutato più volte alcune parti nell'Universo Cinematografico Marvel, basti pensare a Hulk o Doctor Strange.

Joker sarà presentato alla prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e uscirà nelle sale il prossimo ottobre e Joaquin Phoenix sarà tra gli ospiti di Venezia 2019 insieme a tante altre star attese per la Mostra del Cinema.