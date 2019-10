Joker, Joaquin Phoenix aperto a possibile sequel: "Sarebbe interessante"

Joker: Joaquin Phoenix è aperto all'eventualità di un possibile sequel del film che lo vede protagonista, diretto da Todd Phillips, del quale ha parlato in una recente intervista su Popcorn con Peter Travers.

L'attore ha affermato di non riuscire a smettere di pensare al suo personaggio, Joker gli è rimasto impresso, la sua storia così complessa e interessante potrebbe, secondo lui, portare a nuove strade percorribili: "Non pensavo che questo film sarebbe stato così importante per me. Onestamente, non riesco a smettere di pensarci. Ne ho parlato con Todd Phillips, mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Se ci fosse qualcos'altro da fare insieme, sempre su Joker, sarebbe molto interessante. Le strade da percorrere sono infinite"

Nonostante questo interesse da parte di Joaquin Phoenix, il regista Todd Phillips, durante una proiezione a Los Angeles, aveva confermato che nessun sequel era in programma né da parte sua né di Warner Bros.: "Il film non è impostato per avere un sequel. L'abbiamo sempre presentato come un solo progetto, e basta."

Chissà se ora, dopo le recenti dichiarazioni del protagonista, Todd Phillips cambierà idea, cercando di esplorare nuove sfumature del personaggio di Joker. Al momento, sia lui che Joaquin Phoenix si godono il grande successo riscosso dal film, che nel primo weekend ha incassato ben 93 milioni di dollari e continua ad avere un grande riscontro in tutto il mondo.