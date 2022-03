Joker 2, il sequel del film con Joaquin Phoenix potrebbe arrivare più tardi del previsto al cinema?

Secondo gli ultimi rumor, il sequel di Joker, il cinecomic DC con protagonista Joaquin Phoenix, avrebbe rallentato il passo in fase di stesura della sceneggiatura... Questo vorrà forse dire che uscirà più tardi del previsto?

Beh, non è detto. Secondo quanto riportato da The Ankler, e segnalato anche da The Direct, Todd Phillips, regista e sceneggiatore di Joker e impegnato a svilupparne anche il sequel, non avrebbe ancora ultimato lo script del secondo film.

Non è dato sapere che tipo di problema possa aver causato l'apparente ritardo sulla tabella di marcia, ma sembra che anche se la situazione si dovesse protrarre per un po', non risulterebbe comunque tale da scombussolare troppo i piani.

Le riprese di Joker 2 non sarebbero comunque potute partire prima del 2023, e se questo fosse l'obiettivo degli studios, ci sarebbe ancora diverso tempo prima che si possa iniziare a parlare di veri e propri ritardi.

Se poi si riuscisse partire con la fase attiva di produzione nella prima parte del 2023, si potrebbe anche sperare in un'uscita nel 2024, a cinque anni di distanza dal debutto sugli schermi del primo film.

Vedremo però come procederà lo sviluppo della pellicola. Per ora il calendario DC è piuttosto fitto, con tanti titoli all'orizzonte, tra Black Adam, The Flash e Aquaman and The Lost Kingdom, solo per citarne alcuni, quindi l'intrattenimento è assicurato.