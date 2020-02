Joker e Harley Quinn di nuovo insieme, solo nei cinema italiani

A partire da oggi non solo esce Birds of Prey con la Harley Quinn di Margot Robbie, ma torna in sala il Joker di Joaquin Phoenix a grande richiesta!

Joker torna al cinema insieme a Harley Quinn e il suo Birds of Prey a partire da oggi, dove si ritroveranno in sala contemporaneamente insieme dai tempi di Suicide Squad! In attesa del verdetto della notte degli Oscar, il film con Joaquin Phoenix torna a conquistare i fan del personaggio iconico della DC, mentre dall'altra parte arriva l'esordio di Margot Robbie in un film dedicato al suo folle personaggio.

La nuova uscita nelle sale cinematografiche di Joker coincide con quella home video in DVD e Blu-ray, permettendo al pubblico di avere nuove opportunità di godere dell'incredibile performance di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità.

Locandina di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Contemporaneamente arriva oggi l'atteso Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), film incentrato sul personaggio interpretato da Margot Robbie, Harley Quinn, e alle altre villain dei fumetti! Al fianco della protagonista troviamo Mary Elizabeth Winstead come Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell come Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz, Ella Jay Basco è Cassandra Cain e Ewan McGregor è Roman Sionis, alias il villain Black Mask.

Il film con Margot Robbie - di cui abbiamo parlato nella recensione di Birds of Prey - si colloca dopo gli eventi raccontati in Suicide Squad, con Harley Quinn che interrompe la sua relazione col Joker. La sinossi ufficiale del film anticipa: "Hai sentito l'ultima sulla poliziotta, l'usignolo, la pazza e la principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto sconvolgente narrato da Harley in persona, come solo lei sa fare. Quando il più nefasto e narcisista villain di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Zsasz prendono di mira una ragazzina di nome Cass, la città viene messa sottosopra per rintracciarla. I cammini di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si intrecciano e le quattro donne non avranno altra scelta he unire le forze per sconfiggere Roman."

Harley ha esordito al cinema nel 2016 in Suicide Squad, al fianco del Joker interpretato da Jared Leto, e nei mesi successivi all'uscita era stato annunciato un film incentrato sulla stramba coppia criminale, e uno standalone interamente dedicato a questa incarnazione del malefico clown. Al momento però, complice in parte la realizzazione di Joker, non è previsto un ritorno in scena di Leto, il quale ha precedentemente dichiarato di non essere interamente soddisfatto della sua prima apparizione, a causa della rimozione di molte scene incentrate sul suo personaggio.