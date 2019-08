Joker: "Un grandissimo film", anticipa il direttore del Toronto Film Festival

Joker verrà presentato in anteprima a Venezia 2019 e successivamente sarà proposto al Toronto Film Festival, dove farà parte della sezione Gala perché, come ha spiegato il direttore dell'evento cinematografico canadese, è "un grandissimo film".

Il progetto diretto da Todd Phillips ha letteralmente conquistato Cameron Bailey, a capo del festival di Toronto, che ha dichiarato parlando di Joker: "Prima di tutto è incredibile, quindi dovrebbe essere proiettato sul nostro schermo più grande".

Il direttore artistico ha quindi proseguito sottolineando: "Ma è davvero un approccio originale ai film tratti dai fumetti e in particolare al personaggio del Joker. Non si basa su una storia già esistente, ha uno dei più grandi attori del cinema moderno, Joaquin Phoenix, nel ruolo del protagonista, e nel cast c'è anche Robert De Niro, uno dei migliori attori di sempre".

Joker sarà indipendente dal resto del DC Extended Universe e Bailey ha ribadito: "Possiede un'atmosfera e un approccio interessanti al personaggio. La storia è ambientata alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, e sembra quasi come se sia stato realizzato in quel periodo. Ci sono dei riferimenti ai film di Martin Scorsese e sembra un risultato cinematografico di alto livello, anche se sta lavorando con un materiale davvero popolare, ha un'ambizione grandiosa ed è per questo che fa parte del Gala".

Il produttore Michael E. Uslan aveva già assicurato che sarà un cinecomic "senza paragoni": "Si avvicina maggiormente al cinema di Martin Scorsese, ai noir low-budget di genere crime, ma ho tutta la fiducia possibile in Todd Phillips, nel brillante Joaquin Phoenix e in Robert De Niro. Si tratta di un gruppo incredibile di persone che hanno portato in vita questo progetto".

Le riprese del film con protagonista Joaquin Phoenix si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.