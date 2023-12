Joker: Folie à Deux, Todd Phillips condivide nuove immagini del sequel

Il regista Todd Phillips ha pubblicato delle nuove immagini di Joker: Folie à Deux, il sequel di Joker che vedrà come protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. "Auguriamo a tutti buone feste e un meraviglioso anno nuovo", ha scritto Phillips sul post condiviso su Instagram.

Phoenix riprende il ruolo di Joker a cui ha dato vita nel film del 2018. Lady Gaga si unisce al sequel nel ruolo di Harley Quinn. Nella prima foto, il Joker di Phoenix è imprigionato ad Arkham, mentre nella seconda si vede la Harley Quinn di Gaga che guarda il Joker con il suo caratteristico trucco.

Di seguito potete vedere le immagini di Joker 2:

Joker 2, la prima immagine dal set del sequel con Joaquin Phoenix (FOTO)

Joker: Folie à Deux

Joker: Folie à Deux non farà parte del nuovo DC Cinematic Universe di James Gunn. I dettagli della trama del film non sono ancora noti, anche se il sequel è stato descritto come un dramma con elementi musicali incentrato sull'Arkham Asylum. Lady Gaga, new entry dell'universo di Joker, affianca il protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Harley Quinn. Il cast include Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Todd Phillips fa ritorno in veste di regista, produttore e co-sceneggiatore.

L'originale Joker è uscito nel 2019 e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il primo incasso della storia per un film vietato ai minori di 17 anni. La pellicola ha ottenuto 11 nomination all'Oscar. L'uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per il 4 ottobre 2024.