Joker: Folie à Deux, il primo trailer del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Joker: Folie à Deux, dopo una lunga attesa, ha finalmente un trailer che regala le prime scene in anteprima tratte dal film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Il video, presentato al CinemaCon di Las Vegas, permette inoltre di scoprire qualche anticipazione sulla trama ideata per il ritorno sul grande schermo di Arthur Fleck.

Il ritorno di Arthur Fleck

Joaquin Phoenix ha ripreso l'iconico ruolo che gli ha fatto ottenere il premio Oscar e in Joker: Folie à Deux avrà al suo fianco Lady Gaga, interprete di Harley Quinn. Le capacità canore dell'artista sono state sfruttate dal regista Todd Phillips, che aveva già firmato il primo capitolo della storia che aveva iniziato il suo cammino verso gli Oscar vincendo il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il trailer si apre con Arthur che vede per la prima volta Harley Quinn e la voce narrante spiega che usiamo la musica per completarci e ricomporre le fratture dentro di noi.

Il montaggio mostra quindi i primi momenti in stile musical mentre si assiste all'evoluzione del rapporto tra i due protagonisti, oltre a esplosioni e interazioni riguardanti lo stato mentale del protagonista.

Nel film dovrebbero essere presenti 15 canzoni famose di cui sono state realizzate le cover, oltre ad alcuni brani originali, di cui non sono stati svelati per ora i titoli o gli autori. Joker: Folie à Deux sarà in parte un musical.

La sceneggiatura è stata firmata da Phillips in collaborazione con Scott Silver.

Il film arriverà nei cinema americani il 10 ottobre e in quelli italiani il 2 ottobre.

Nel cast ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà inoltre il ruolo avuto nel film del 2019.