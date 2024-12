Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino replica alle critiche: "Cosa ve ne frega di quello che mi piace?"

Quentin Tarantino è carico a pallettoni. La sua dichiarazione d'amore nei confronti di Joker: Folie à Deux ha suscitato lo sdegno dei cinefili puristi che sono insorti contro chi ha cercato di "salvare il film", Tarantino in primis. Ma il regista californiano non sta zitto e risponde per le rime a chi lo critica per aver apprezzato il musical con Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

Ospite in un episodio della Joe Rogan Experience, il regista ha tuonato: "Vado a uno show e dico che mi piace Joker 2. Ora ci sono 150 articoli a riguardo. Una persona ascolta la cosa e scrive un articolo al riguardo e ci sono 150 articoli copiati a riguardo. E poi leggi i commenti, 'Quentin è un fottuto stronzo. Quel film fa schifo. È un fottuto stronzo per aver detto una cosa del genere.' Perché sono un fottuto stronzo? Mi è piaciuto quel fottuto film! Questo mi rende un fottuto stronzo? Il film o ti piace o non ti piace. Non sto difendendo nessuno. Sto solo dicendo che mi piace. Chi se ne frega di quello che mi piace? Che ve ne frega a voi di cosa mi piace?"

Tarantino ha anche replicato alla risposta ai suoi recenti commenti sul fatto di non essere interessato a guardare la saga di Dune di Denis Villeneuve.

"Poi dicono che sono un fottuto stronzo per non aver visto qualcosa", ha proseguito il regista. "Che cosa ve ne importa di quello che vedo o non vedo? Qualcuno dirà, 'Beh, penso che si stia perdendo qualcosa'. Beh, sono sicuro che ci sono un sacco di cose che potrei dire che vi state perdendo, ma non me ne importa"_.

Un primo piano di Quentin Tarantino

Tutti i gusti son gusti

A ottobre, Quentin Tarantino aveva spezzato una lancia a favore di Joker: Folies a Deux elogiando il coraggio di Todd Phillips nel voler scardinare la tradizione dei cinecomic con un'opera controcorrente.

"Il Joker ha diretto il film", aveva dichiarato. "Todd Phillips è il Joker. Trovo così affascinante l'intero concetto alla base, anche lui che spende i soldi dello studio... li ha spesi esattamente come li avrebbe spesi Joker, no? E poi il suo regalo a sorpresa... avete presente quando qualcuno ti tende una mano e ti ritrovi percosso da una scarica di 10.000 volt? Ecco, lui l'ha fatto con i nerd dei fumetti. Sta dicendo vaffanculo a tutti loro. Sta dicendo vaffanculo al pubblico. Sta dicendo fanculo a Hollywood, a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Bros. [...] E Todd Phillips è il Joker. Un film di Joker, ecco cos'è. Lui è il Joker".