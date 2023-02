Joker: Folie à Deux, ecco dove si svolgeranno le riprese del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Il sequel di Joker, intitolato Folie à Deux, sarà in parte girato in una location già utilizzata per il primo film, ovvero Garden State, nel New Jersey. La notizia è stata data da un portavoce, ma non ci sono dettagli su quando la crew si trasferirà nel NJ per girare le scene. Parti del primo film sono state girate a Newark e Jersey City.

Joker: Folie à Deux sarà diretto ancora una volta da Todd Philips e vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn.

Secondo il direttore della fotografia di Folie à Deux, Lawrence Sher, Lady Gaga "creerà un tipo di magia simile a quello che è stato in grado di ottenere Joaquin Phoenix. La combinazione dei due sarà esattamente ciò che speriamo, il che è eccitante, e troveremo la magia ogni giorno sul set. Speriamo di avere anche un po' di follia. Ci piace quando c'è un po' di caos".

Il sequel musicale di Joker si concentrerà sulla storia d'amore tra il Clown Principe del Crimine e Harley Quinn. Todd Phillips ha spiegato che il titolo del film, Joker: Folie à Deux, proviene da un fenomeno in cui due o più individui sperimentano un disturbo mentale identico o simile.

Come accaduto con il primo film, anche il sequel non sarà collegato ai restanti progetti del DC Universe, rimanendo sotto l'etichetta Altrimondi.