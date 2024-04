Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel primo poster del sequel

Dopo le indiscrezioni sull'arrivo del primo trailer, Warner Bros. ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di Joker: Folie à Deux, che ritrae i personaggi di Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

La locandina, che riprende le tonalità cromatiche del film del 2019 vincitore dell'Oscar per il miglior attore protagonista a Phoenix e la miglior colonna sonora, mostra i due personaggi principali, compresa la Harley Quinn di Lady Gaga.

In attesa del trailer, per adesso sappiamo solamente che il sequel da 200 milioni di dollari dell'hit del 2019 sarà un musical che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck e l'arrivo di Lady Gaga in quelli di Harley Quinn; la pellicola arriverà nelle sale a ottobre.

Joker: Folie à Deux, il primo poster ufficiale

Che cosa ci aspetta nel trailer di Joker 2?

Le reazioni a una proiezione di prova di Joker: Folie à Deux si sono recentemente diffuse online e, anche se si dice che la versione proiettata abbia "alcuni problemi di editing e di sceneggiatura che devono essere risolti", tutte le reazioni sarebbero molto positive.

Joker: Folie à Deux sarà il "La La Land dei nostri tempi oscuri"? Le reazioni di disappunto dei fan sui socia

A esprimere una certa insoddisfazione sarebbero invece i fan duri e puri del primo film che malvedono l'idea di un musical jukebox infarcito di canzoni cantate dai protagonisti. I loro commenti non sempre entusiastici hanno trovato la vita dei social media sollevando il dibattito

Joker: Folie à Deux, diretto nuovamente da Todd Phillips, uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.