Joker: Folie à Deux, le reazioni a una proiezione test rivelerebbero alcuni spoiler

Le reazioni dei primi fortunati spettatori che hanno potuto assistere a una versione non definitiva di Joker: Folie à Deux sarebbero emerse in rete, perciò attenzione agli spoiler.

Alcune reazioni a una proiezione test di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips sono state condivise online, lasciando trapelare perfino qualche spoiler. A giudicare dai commenti, il sequel di Joker sembrerebbe degno dell'originale, che ha incassato 1 miliardo di dollari globali vincendo due Oscar.

Anche se la versione proiettata di Joker: Folie à Deux presenterebbe "alcuni problemi di editing e di script che devono essere risolti", le reazioni sembrerebbero molto positive, come riporta su Twitter Joey Monda.

"Il film è estremamente sanguinoso, caotico, aggressivo, surreale, ma in qualche modo fedele alla sua essenza. Gaga e Joaquin sono allo stesso livello in termini di performance" si legge.

"L'aspetto musicale non è presentato in modo convenzionale. Cantano, ovviamente, ma funziona in modo diverso. Molto rischioso, ma dannatamente geniale" osserva uno spettatore.

"Nel complesso, il film cerca di trovare un equilibrio per affascinare sia la critica che il pubblico in generale" scrive un altro.

Joker: Folie à Deux, per gli insider debutterà alla Mostra di Venezia 2024

Anticipazioni spoiler

JoBlo.com ha riportato un report più approfondito delle reazioni alla proiezione test che conterrebbero alcuni spoiler.

Pare che Harley Quinn di Lady Gaga sia "pari a Joaquin Phoenix per importanza o addirittura più centrale". Arthur Fleck non si riferisce mai a lei come Harley, "ma usa un soprannome". Secondo quanto riferito, entrambi i personaggi "eseguono canzoni in duetto, e alcune sono solo cantate da lei. Le canzoni sono un mix di brani vecchi e nuovi". Inoltre "nel film compaiono personaggi famosi e vi sono cambiamenti alla tradizione poiché la pellicola è indipendente dai franchise DC."

Quest'ultima parte suggerirebbe l'apparizione di altri personaggi DC Comics familiari al grande pubblico. Ma quali saranno? Difficile ipotizzare un'apparizione di Batman, più probabile qualche altro dei villain rinchiusi del Manicomio di Arkham, che avrà un ruolo centrale nel film. Il primo trailer, che dovrebbe uscire ad aprile, potrebbe dirci qualcosa in più.

Joker: Folie a Deux, un primo piano di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

Per quanto riguarda la dimensione musicale, è stato anticipato che la colonna sonora sarà "fortemente ispirata" ai classici musical di Liza Minelli come Cabaret, New York, New York e That's Entertainment. Questo non è poi così sorprendente, dato che Lady Gaga è una grande fan di Liza Minelli.

Oltre a Joaquin Phoenix e Gaga, Joker 2 vedrà il ritorno di Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond, insieme ai nuovi membri del cast Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey in ruoli non rivelati.

Joker: Folie à deux dovrebbe arrivare nei cinema in autunno dopo una probabile anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.