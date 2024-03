Joker: Folie à Deux sarà il 'La La Land dei nostri tempi oscuri'? Le reazioni di disappunto dei fan sui socia

I fan di Joker non sarebbero troppo convinti dell'idea di trasformare l'atteso sequel in un musical jukebox infarcito da canzoni.

Non tutti amano il musical. Quantomeno non tutti gli estimatori del primo Joker preoccupati dalle notizie circolate di recente. E così, dopo aver appreso che Joker: Folie à Deux sarà un "musical jukebox" con almeno 15 canzoni molto famose, le proteste dei fan sui social media non si sono fatte attendere.

Secondo Variety, il sequel di Joker sarà un musical jukebox infarcito di brani celebri eseguiti dal Joker e da Harley Quinn in tutto il film. Secondo quanto riferito, nel film ci saranno almeno 15 cover di canzoni famose, tra cui brani di Liza Minnetti e Judy Garland. Queste notizie "scoraggianti" hanno spinto i più critici a esprimere la propria insoddisfazione sui social media.

Che cosa sappiamo di Joker 2

Joker: Folie a Deux, un primo piano di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

Da quanto anticipato, Joker: Folie à Deux avrà una portata molto più ampia in termini di dimensioni rispetto al suo predecessore. Visto il successo del primo capitolo, Warner Bros. Discovery avrebbe deciso di investire un budget di oltre 200 milioni di dollari; altrettanto enorme sarà la paga che guadagneranno le star Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Nel 2019, Joker ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, una cifra sbalorditiva per un dramma ispirato ai personaggi DC vietato ai minori di 17 anni, visto che ha ricevuto la classificazione R.

Diretto da Todd Phillips e scritto da Scott Silver, Joker 2 vede il ritorno di Zazie Beetz e l'arrivo nel cast di Catherine Keener e Brendan Gleeson in ruoli non ancora rivelatir.

L'uscita di Joker: Folie à Deux è fissata per ottobre.