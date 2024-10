Joker: Folie à Deux, l'Italia non tradisce Joaquin Phoenix e Lady Gaga, debutto da 4,8 milioni

Le polemiche su Joker: Folie à Deux non sembrano aver scalfito più di tanto la voglia del pubblico nostrano di conoscere il seguito della storia di Arthur Fleck. Il film svetta in testa al botteghino italiano con 4,8 milioni di euro, 3,8 dei quali raccolti nel solo weekend da 603 sale. Secondo i dati Cinetel il sequel di Joker ha ottenuto 480.382 presenze, se questo trend proseguirà nelle prossime settimane il film da noi potrebbe ottenere quel successo che gli mancherebbe in patria visto il debutto flop con soli 40 milioni. Il coraggio del regista Todd Phillips di cambiare strada confermando la voglia di autorialità con la pellicola che, come ha ribadito James Gunn, è esterna al suo DC Universe non sarebbe stato capito in patria, ma il pubblico italiano sembrerebbe invece apprezzare la scelta ardita.

La strategia di Lucky Red nella distribuzione di Vermiglio sta dando ottimi risultati. La pellicola di Maura Vermiglio, Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, ha aumentato le copie dopo l'annuncio della selezione come candidato italiano nella corsa all'Oscar, conservando la seconda posizione con un incasso di 494.000 euro che la porta a superare 1,2 milioni di euro in tre settimane. Un successo per un film con pochi nomi di spicco nel cast che racconta una storia familiare lontana nel tempo.

Dopo quasi due mesi in testa al box office, Cattivissimo Me 4 cede il passo a Joker 2 e scivola in terza posizione. Nonostante un drastico calo complessivo negli incassi, la pellicola d'animazione targata Illumination Entertainment e Universal incassa altri 327.000 euro da 338 sale che la portano a oltre 17 milioni complessivi. Il franchise animato celebra l'ennesimo successo continuando a incantare il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions.

Scende in quarta posizione Beetlejuice Beetlejuice, ma gli incassi sono più che soddisfacenti con altri 205.000 euro che permettono al film di raggiungere i 5 milioni di euro. Risultato di tutto rispetto per il sequel del cult di Tim Burton, accolto con entusiasmo grande pubblico desideroso di rivedere in azione il malefico spiritello di Michael Keaton a fianco delle co-star Winona Ryder e Jenna Ortega, per la prima volta insieme. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice.

Al quinto posto debutta il film d'animazione Il robot selvaggio, acclamata pellicola di Chris Sanders che in Italia sembra attirare l'interesse del pubblico internazionale. Solo 336.000 d'incasso raccolte in 363 sale penalizzano la delicata storia a fondo ecologista incentrata su ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", robot che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana.