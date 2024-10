Joker: Folie à Deux, debutto flop da 40 milioni negli USA, incassa tre volte meno del primo film

40 milioni sarebbero una cifra notevole per tanti titoli, ma non per Joker: Folie à Deux. Soprattutto dopo l'exploit da record del precedente capitolo firmato da Todd Phillips, che aveva sfiorato i 100 milioni di incasso nel primo weekend. La storia non si ripete. Le critiche piovute sul sequel dopo la premiere veneziana hanno fatto desistere gran parte del pubblico e il primo weekend si rivela un flop, con solo 40 milioni di incasso raccolti in 4.102 sale, e una media per sala di 9.751 dollari. Cifre inferiori al debutto di The Marvels (47 milioni di dollari) e The Flash (55 milioni di dollari) e pari a Morbius (39 milioni di dollari). Considerando il calo degli acquisti di biglietti dal venerdì alla domenica, il film si sta preparando per una settimana disastrosa che lo porterà probabilmente a diventare uno dei più grandi flop del 2024, visto il budget di circa 200 milioni. A livello globale, per il momento Joker 2 viaggia sui 121 milioni.

Il robot Roz e la tenera ochetta orfana

Il film per famiglie Il robot selvaggio scende al secondo posto, ma conserva il suo appeal sul grande pubblico. L'acclamata pellicola di animazione di Chris Sanders, che ha ottenuto un 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, incassa altri 18,7 milioni arrivando a un totale di 62 milioni in due settimane. Costato 78 milioni di dollari, il film ha già raggiunto i 100 milioni globali. Al centro della delicata storia a fondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Continua a macinare incassi anche Beetlejuice Beetlejuice. Il sequel del cult di Tim Burton a lungo desiderato dai fan non ha deluso le aspettative e lo confermano gli incassi: altri 10,3 milioni permettono alla scatenata pellicola di arrivare a quota 265,5 milioni. A livello globale il fantasy con Michael Keaton, Winona Riyder e Jenna Ortega supera i 400 milioni e per adesso non sembra intenzionato a fermarsi.

Beetlejuice 2, Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia

Fiacchi gli incassi di Transformers One. Il prequel animato della saga dei Transformers si ferma a 5,3 milioni che lo portano a un totale di 47,2 milioni a tre settimane dall'uscita. Il pubblico non sembra attirato dalla pellicola costata 75 milioni che, in originale, vanta un cast vocale eccezionale capitanato da Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. Il film di Josh Cooley, che ha all'attivo Toy Story 4, è una storia delle origini incentrata sulle radici dello scontro tra Autobots e Decepticons, come rivela la nostra recensione di Transformers One.

Un minaccioso James McAvoy

Stabile al quinto posto l'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il remake dell'omonima pellicola danese incassa altri 2,8 milioni, che lo portano a 32,5 milioni in quattro settimane, il tutto a fronte di un budget di 15 milioni. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.