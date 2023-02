Joker: Folie à Deux, la colonna sonora sarà ispirata ai musical di Liza Minnelli?

Dopo l'annuncio che l'atteso sequel di Joker, Joker: Folie à Deux, sarà un musical, ecco svelati i primi dettagli sulle musiche del film. A quanto pare, modello primario della colonna sonora saranno Cabaret e gli altri musical interpretati da Liza Minnelli.

Non è ancora chiaro come le canzoni verranno implementate nella storia, ma secondo Comicbookmovie.com la narrazione sarà divisa tra le prospettive distorte di Harley Quinn (Lady Gaga) e Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). Possibile, dunque, che i numeri musicali facciano parte delle loro fantasie malate e non della realtà.

A quanto anticipato su Twitter, la score attingerà a piene mani da celebri musical quali Cabaret, New York, New York e That's Entertainment.

Le riprese di Joker: Folie à Deux sono attualmente in corso a New York, ma la produzione dovrebbe trasferirsi presto a Los Angeles.

Il sequel di Joker non si svolgerà nello stesso mondo del DCU principale e sarà etichettato come un progetto Altrimondi insieme a The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, al film su Black Superman di J.J. Abrams e molto probabilmente a Constantine 2.

I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà nel Manicomio di Arkham, luogo iconico per eccellenza dei fumetti DC.

L'uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per l'ottobre 2024.