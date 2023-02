Joker: Folie à Deux, le comparse non potrebbero fare pause bagno e nemmeno bere acqua sul set

Alcune indiscrezioni sostengono che le comparse del film Joker: Folie à Deux starebbero lavorando in condizioni complicate, non potendo andare in bagno e nemmeno bere acqua sul set.

Le comparse sul set di Joker: Folie à Deux sembra non abbiano un compito facile e si starebbero lamentando perché non avrebbero pause per andare in bagno e non potrebbero nemmeno bere acqua mentre sono sul set.

Le riprese del film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga si stanno svolgendo negli spazi dei Warner Bros Studios a Burbank e le persone coinvolte nei ciak sembra stiano affrontando numerosi problemi.

Il sito TMZ sostiene che numerose comparse che stanno lavorando sul set di Joker: Folie à Deux si sarebbero viste negare la possibilità di fare delle pause nonostante stessero partecipando alle riprese senza interruzione da oltre due ore. Le persone, inoltre, sarebbero state invitate a non bere acqua e, per paura di ripercussioni professionali, non avrebbero condiviso le loro perplessità e critiche ai responsabili della produzione.

Una comparsa ha sostenuto che durante le riprese aveva "terribilmente bisogno" di andare in bagno, ma aveva dovuto spiegare che si trattava di un'emergenza pur di ottenere il permesso di allontanarsi momentaneamente. Tornando sul set aveva preso un bicchiere d'acqua, ottenendo come risposta da un assistente alla regia: "Perché stai bevendo altra acqua? In modo da dover tornare a fare pipì?". Un altro assistente regista, invece, avrebbe persino chiesto: "Non avevano mai dovuto andare in bagno così tanto. Che cosa fanno lì? Perché decisamente non stanno usando il bagno".

I problemi con le comparse non sono una novità per l'adattamento cinematografico delle avventure del Joker: durante la realizzazione del primo film con star Joaquin Phoenix nel ruolo dell'iconico villain le lamentele avevano riguardato un gruppo di comparse che erano state costrette a rimanere per tre ore dentro una carrozza della metro, essendo così impossibilitate ad andare in bagno e dovendo "liberarsi" sulle rotaie.

Todd Phillips è tornato alla regia e si occuperà anche di Folie à Deux in cui Lady Gaga avrà la parte di Harley Quinn. I fan della DC dovranno però attendere fino al 4 ottobre 2024 per poter vedere nelle sale il progetto.