Joker ha conquistato tutti, perfino il Presidente Donald Trump che ha avuto modo di vedere il film durante una proiezione alla Casa Bianca e l'ha classificato come uno dei suoi film preferiti di sempre.

L'evento era ristretto per pochi intimi, amici e famiglia, e Donald Trump è rimasto molto colpito dal film di Todd Phillips, come ha confermato un funzionario del suo staff che ha presenziato alla proiezione.

Donald Trump già in passato ha apertamente dichiarato la sua passione per il cinema, rivelando alcuni dei suoi film preferiti tra cui Quarto potere, Via col vento e Il buono, il brutto, il cattivo. Il Presidente USA, com'è noto, ha anche accettato di interpretare diversi cameo nel mondo dell'intrattenimento, tra i quali ricordiamo la sua apparizione in Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, I fantasmi non possono farlo e anche nella serie cult HBO Sex and the City.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Inoltre, nel corso di quest'anno, Donald Trump ha parlato apertamente di alcuni film che ha definito controversi, come The Hunt della Universal Pictures. Il Presidente ha vietato l'uscita della pellicola negli USA, per via della rappresentazione la rappresentazione della violenza in relazione alle stragi di Dayton e di El Paso avvenute in quel periodo: "Hollywood sta trattando i conservatori in maniera ingiusta, è davvero terribile. Hollywood è razzista. Quello che stanno facendo con i tipi di film che stanno girando è molto pericoloso per il nostro Paese. Quello che Hollywood sta facendo è un tremendo disservizio. Il film in uscita è realizzato per infiammare e provocare il caos. Creano la propria violenza e poi cercano d'incolpare gli altri. Sono i veri razzisti e fanno molto male al Paese"

Da Joker a Arancia Meccanica: i film tra psicosi e atti di violenza

Intanto Joker continua a resistere in classifica, dopo aver superato il miliardo di dollari al botteghino e, al momento, Joaquin Phoenix viene visto come uno dei favoriti ad ambire all'Oscar per la sua interpretazione di Arthur Fleck.