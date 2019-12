Joker: la data e i dettagli del film in versione digitale e Blu-Ray negli USA

Joker star per arrivare in versione digitale e Blu-Ray negli USA: ecco le date della messa in vendita e i dettagli dei contenuti extra.

Joker, dopo la fortunata permanenza nelle sale, sta per arrivare in versione digitale e Blu-Ray negli USA e online sono stati rivelati alcuni dettagli sui contenuti extra e le date della messa in vendita: il 17 dicembre e il 7 gennaio.

Il film diretto da Todd Phillips ha come protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck. Il cinecomic è riuscito a battere molti record di incassi, diventando anche il primo film vietato ai minori a superare quota 1 miliardo di dollari incassati ai box office internazionali. Warner Bros. ha ora condiviso online un video per annunciare l'arrivo del cinecomic in versione digitale, disponibile dal 17 dicembre, e Blu-Ray, in vendita dal 7 gennaio.

Tra i contenuti extra proposti nelle versioni 4K UHD combo pack, Blu-Ray combo pack ed edizioni speciali in Dvd ci saranno le featurette:

Joker: Vision & Fury

Becoming Joker

Please Welcome... Joker!

Joker: A Chronicle of Chaos.

Joker è inoltre uno dei possibili candidati agli Oscar 2020 e ad altri premi prestigiosi come i Golden Globes, e un proseguimento del successo del cinecomic potrebbe convincere i produttori, il regista e la star a continuare la storia dell'iconico villain con un sequel.