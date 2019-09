Joker, una catena di cinema USA difende il film e rassicura gli spettatori

Joker: una famosa catena di cinema americani ha difeso il film e rassicurato il suo pubblico in merito alla possibilità di atti di violenza in sala collegati alla pellicola con Joaquin Phoenix.

I portavoce di Regal Cinemas, questo il nome del franchise, hanno commentato le recenti polemiche emerse per via della troppa violenza presente nel nuovo film di Todd Phillips, prendendo le difese del film ma chiarendo anche la loro posizione per quanto riguarda la sicurezza del loro pubblico: "Alla Regal, non crediamo che il contenuto o l'esistenza di alcun film sia una causa o un segnale di violenza. Tuttavia, anche se non commentiamo i protocolli di sicurezza implementati dai nostri teatri, la sicurezza dei clienti e dei dipendenti è la nostra principale preoccupazione. In collaborazione con la NATO, siamo costantemente in contatto tutto l'anno con le forze dell'ordine, quindi abbiamo le informazioni necessarie ad aiutarci a fare qualunque valutazione di sicurezza si ritenga appropriata in ogni momento."

Joker: il regista accusa l'estrema sinistra delle polemiche sul film

La questione è nata attorno al film Joker per via delle preoccupazioni da parte dei parenti delle vittime della strage di Aurora, avvenuta nel 2012, durante una proiezione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Negli USA, la paura di possibili stragi (anche in seguito agli ultimi tragici eventi in Texas e Ohio) è così forte, che l'esercito si è mobilitato per garantire la sicurezza durante le proiezioni, nonostante sia il regista che il protagonista Joaquin Phoenix abbiano difeso il loro film dalle accuse di istigare comportamenti violenti.