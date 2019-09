Joker: 8 minuti di applausi per la premiere del film a Venezia 2019!

Joker arriva a Venezia 2019 e accoglie 8 minuti di applausi a conclusione di quella che è stata la premiere dl film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che si è tenuta ieri sera al Lido.

Joker era uno dei film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e non ha deluso le aspettative della stampa accreditata che nella giornata di ieri ha fatto una lunga fila per poter assistere alla pellicola e riempito le due proiezioni stampa. In serata, dopo una giornata resa ancora più elettrica dall'embargo imposto sulle opinioni e recensioni sul film, la critica e in generale gli accreditati a Venezia hanno potuto esprimersi, finalmente, sullo straordinario film con Joaquin Phoenix - e a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Joker.

Del resto l'hype per il film era già altissimo, e le dichiarazioni di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il quale aveva già indicato ne il Joker un titolo forte per la Oscar race, aveva reso l'attesa ancora più febbrile.

Il Joker di Ledger e gli altri casting "sbagliati" entrati nel mito

Per quanto riguarda la performance di Joaquin Phoenix, l'attore aveva spiegato di non essersi lasciato influenzare da nessuna delle precedenti interpretazioni del Joker - che negli anni, ricordiamo, è stato interpretato da Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto - preferendo invece un approccio del tutto personale.

Joaquin Phoenix era presente alla premiere di Joker che si è tenuta in Sala Grande insieme al regista del film Todd Phillips e all'attrice Zazie Beets. Grande assente Robert De Niro, che nel film ha il ruolo di un conduttore televisivo.

Dopo il debutto trionfale a Venezia, Joker sarà presentato ai festival di New York e Toronto nei prossimi giorni e arriverà nelle nostre sale il 3 ottobre.