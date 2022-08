Joker 2: il sequel Folie à Deux ha ora una data di uscita

Joker 2, sequel che sarà intitolato Folie à Deux, ha ora una data di uscita: il 4 ottobre 2024.

Il progetto proseguirà la storia dell'iconico villain che ha permesso a Joaquin Phoenix di conquistare un Oscar.

Il regista Todd Phillips, che ha diretto e co-scritto Joker, tornerà a collaborare col co-sceneggiatore Scott Silver per il sequel che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck. Nel cast, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche Lady Gaga nella parte di Harley Quinn.

Sebbene i dettagli della trama non siano stati svelati, Folie à Deux è definito come un disturbo psicologico in cui lo stesso disturbo mentale colpisce due o più persone. Dato che il Joker è noto per avere relazioni psicologicamente dipendenti con personaggi come Batman e Harley Quinn, questo titolo sembra appropriato.

Perché Joker 2 non è una buona idea

Il primo Joker è stato distribuito nel 2019 come un film autonomo ambientato al di fuori degli universi degli altri film su Batman. La storia delle origini segue Arthur Fleck, un pagliaccio solitario e disperato, aspirante comico standup, mentre subisce una trasformazione nel Joker. La pellicola è stata fortemente influenzata da film come Taxi Driver e Re per una notte, entrambi diretti da Martin Scorsese.