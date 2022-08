Joker 2: Lady Gaga conferma la presenza nel cast con un teaser

Lady Gaga ha condiviso un teaser per confermare la sua presenza nel cast di Joker 2, progetto intitolato Folie à deux.

Il breve video, accompagnato dalla data di uscita del film, la vede ballare insieme a Joaquin Phoenix.

Il teaser di Joker 2 sulle note di Cheek to Cheek non rivela il look che avrà Lady Gaga nel film diretto da Todd Phillips e in cui la star della musica dovrebbe avere il ruolo di Harley Quinn, recentemente interpretato da Margot Robbie sul grande schermo.

Phillips sarà co-sceneggiatore del sequel insieme a Scott Silver, mentre è ovviamente già da tempo confermato il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, ruolo che gli ha fatto conquistare l'Oscar.

Folie à Deux è definito come un disturbo psicologico in cui lo stesso disturbo mentale colpisce due o più persone. Dato che il Joker è noto per avere relazioni psicologicamente dipendenti con personaggi come Batman e Harley Quinn, questo titolo sembra appropriato.

Perché Joker 2 non è una buona idea

Il primo Joker è stato distribuito nel 2019 come un film autonomo ambientato al di fuori degli universi degli altri film su Batman. La storia delle origini segue Arthur Fleck, un pagliaccio solitario e disperato, aspirante comico standup, mentre subisce una trasformazione nel Joker. La pellicola è stata fortemente influenzata da film come Taxi Driver e Re per una notte, entrambi diretti da Martin Scorsese.